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Раскрыты некоторые подробности о версии Lenovo A5s на SoC Helio A22

24.12.2018 19:17

В компании Lenovo работают над смартфоном с названием Lenovo A5s. Официально в компании этот аппарат не анонсировали, но уже известно, что это будет новая версия смартфона Lenovo A5, а точнее это будет ее улучшенный вариант.
Сейчас новинка известна под модельным номером L18081. Согласно инсайдерским данным, Lenovo A5s будет работать на процессоре SoC Helio A22 и под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

К тому же в смартфоне предложат модуль Bluetooth 4.1. Что касается остальных характеристик, то неизвестны.

Обычный Lenovo A5, представленный в начале лета этого года имеет 5,45-дюймовый экран, процессор MediaTek MT6739, камеру на 13 Мп и батарею на 4000 мАч.

Оценен данный смартфон в 86 долларов. Ожидается, что Lenovo A5s будет представлен в начале будущего года.

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