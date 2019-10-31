Раскрыты некоторые подробности о 5G-смартфонах Apple

Раскрыты некоторые подробности о 5G-смартфонах Apple31.10.2019 20:27
Накануне зарубежные инсайдеры сообщили, что американская компания в следующем году представит свои смартфоны с поддержкой 5G.
Более того, источники утверждают, что таких моделей в 2020 году выйдет сразу три. Теперь японские инсайдеры дополнили сообщение новыми подробностями.
В частности, они сообщают, что компания в таких аппаратах будет использовать процессор Apple A14 Bionic производства TSMC, созданным по 5-Нм техпроцессу.
В смартфонах также будут использовать встроенный модем Snapdragon X55 5G.
Помимо этого, все модели смартфонов оснастят OLED-экранами, причем в топовых вариантах они получат частоту обновления 120 Гц и камеру с 4 модулями.
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