Раскрыты некоторые подробности о 5G-смартфонах Apple

Накануне зарубежные инсайдеры сообщили, что американская компания в следующем году представит свои смартфоны с поддержкой 5G.

Более того, источники утверждают, что таких моделей в 2020 году выйдет сразу три. Теперь японские инсайдеры дополнили сообщение новыми подробностями.

В частности, они сообщают, что компания в таких аппаратах будет использовать процессор Apple A14 Bionic производства TSMC, созданным по 5-Нм техпроцессу.

В смартфонах также будут использовать встроенный модем Snapdragon X55 5G.

Помимо этого, все модели смартфонов оснастят OLED-экранами, причем в топовых вариантах они получат частоту обновления 120 Гц и камеру с 4 модулями.