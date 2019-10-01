Раскрыты некоторые характеристики смартфона Redmi 8

В Сети раскрыли некоторые характеристики смартфона Redmi 8, который уже появился на сайте разработчиков Google Play Console.

Redmi 8 придет на смену Redmi 7, в котором установлен процессор Snapdragon 632 и двойная камера, но согласно изображению опубликованному на Google Play Console, в будущей новинке установили Snapdragon 439.

Если опубликованная информация верна, то в Redmi 8 будет процессор хуже, чем у предшественника.

Также устройство получит дисплей с разрешением 720х1520 пикселей и плотностью 320 точек на дюйм.

Оперативной памяти в смартфоне установят 3 ГБ. Работать аппарат будет на базе Аndroid 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.