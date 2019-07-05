Презентация модели Samsung Galaxy Note10 и его версии Galaxy Note10+ состоится уже 7 августа, а пока инсайдеры публикуют первые подробности о новинках.

Так, были раскрыты некоторые характеристики нового Samsung Galaxy Note10. Как выяснилось, в модели получат новые варианты цвета корпуса.

Например, в цветовой гамме Galaxy Note10 будет белый вариант, а в версии с «плюсом» — розовый.

Обычная версия будет оснащена тройной основной камерой, а старшая модификация получит еще и датчик ToF. Емкость аккумулятора первого составит 3 500 мАч, а второго – 4 300 мАч.

Батарея будет с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.