Раскрыты некоторые характеристики нового Samsung Galaxy Note1005.07.2019 18:03
Презентация модели Samsung Galaxy Note10 и его версии Galaxy Note10+ состоится уже 7 августа, а пока инсайдеры публикуют первые подробности о новинках.
Так, были раскрыты некоторые характеристики нового Samsung Galaxy Note10. Как выяснилось, в модели получат новые варианты цвета корпуса.
Например, в цветовой гамме Galaxy Note10 будет белый вариант, а в версии с «плюсом» — розовый.
Обычная версия будет оснащена тройной основной камерой, а старшая модификация получит еще и датчик ToF. Емкость аккумулятора первого составит 3 500 мАч, а второго – 4 300 мАч.
Батарея будет с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.
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