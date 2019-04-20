Презентация новинки состоится уже в следующем месяце, а пока инсайдеры делятся новыми подробностями.

Так, были раскрыты характеристики тройной камеры смартфона OnePlus 7 Pro, в которой главный модуль получит разрешение 48 Мп.

Об этом было известно ранее, но данные по другим модулям стали известны только сейчас. Как выяснилось, вторым модулем в камере окажется 8-мегапиксельный датчик с трехкратным зумом и диафрагмой F/2.4.

Третьим датчиком станет сверхширокоугольная камера с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2.2.

Это будет основной особенностью нового смартфона и главным отличием от обычного OnePlus 7, который будет оснащен двойной камерой.