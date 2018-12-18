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Раскрыты характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 7

18.12.2018 15:51

В Сети появились подробности о новом смартфоне от китайской компании, который на рынок выйдет под названием Xiaomi Redmi 7 или Redmi 7 Pro.
Информация оказалась раскрыта благодаря базе данных TENAA, где и появился смартфон.

Модельный номер устройства M1901F9T, а работать оно будет на процессоре с тактовой частотой 2,3 ГГц и 8 ядрами.

Интересным станет и то, что Xiaomi Redmi 7 окажется первым аппаратом компании, который на рынке предложат в 11 цветовых вариантах, а это рекордный показатель для производителя.

Оперативной памяти будет 3, 4 и 6 ГБ, а постоянной – 32, 64 и 128 ГБ. Новый Xiaomi Redmi 7 это модель с 5,84-дюймовым экраном с разрешением Full HD +, в котором будет каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 Мп.

Основная камера будет с разрешением 12 Мп, а работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8.1. Размеры составят: 147,7 х 71,9 х 7,8 мм, вес — 150 грамм.

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