Раскрыты характеристики нового смартфона Motorola One Action

Когда будет представлен новый смартфон сейчас неизвестно, но его технические характеристики уже раскрыли авторитетные инсайдеры.



Согласно обнародованной информации, новинка с названием Motorola One Action внешне будет напоминать модель One Vision за исключением того, что в новой модели будет пластиковая задняя крышка.

Работать новый смартфон будет на процессоре Samsung Exynos 9609, а памяти окажется 3 или 4 ГБ ОЗУ и от 32 ГБ ПЗУ.

Сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели, а диагональ IPS-экрана составит 6,3 дюйма. Предложат Motorola One Action и модуль NFC.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 3500 мА•ч. Основная камера получит три датчика, один из которых имеет разрешение 12,6 Мп.

Разрешение селфи-камеры неизвестно, но располагаться она будет в вырезе в экране.