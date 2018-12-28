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Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Huawei Y7 2019

28.12.2018 08:59

Huawei недавно представила два новых смартфона — Nova 4 и Enjoy 9, при этом она уже готовит Huawei Y7 и про этот аппарат известны уже некоторые подробности.
В основе смартфона будет лежать бюджетный процессор Snapdragon 450 и 3 ГБ оперативной памяти.

Зарубежный источник смог раздобыть не только основные характеристики Huawei Y7, но также его изображения.

В смартфоне в верхней части экрана будет каплевидный вырез для фронтальной камеры, а на тыльной стороне установят модуль с двойной камерой, тогда как ниже будет одинарная светодиодная фотовспышка.

Разрешение основной камеры – 13+2 Мп, диафрагма основного модуля F/1,8. Сам по себе экран аппарата будет большим — 6,26 дюйма, а вот разрешение экрана будет небольшое – 720х1520 пикселей.


Одновременно с Huawei Y7 выйдет более мощная версия, которая получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Эта версия получит к названию приставку Prime.

В обычной версии флеш-накопитель будет всего на 32 ГБ. Еще в смартфоне будет большая батарея — 4000 мА•ч. Остальные характеристики устройства пока не известны. В Европе Huawei Y7 будет стоить около 150 евро.

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