Раскрыты характеристики мощного и дешевого смартфона от Motorola

Специалисты компании Motorola готовят к выходу новый смартфон, характеристики которого слили в сеть за несколько дней до анонса.

Речь идет о смартфоне Moto G8 Play, который будет одним из самых дешевых в своем сегменте.

Помимо характеристик в Сети появились и первые фотографии новинки, которая, как выяснилось, будет работать на чистом Android.

Модель получила 6,2-дюймовый экран HD+, в котором предложат каплевидный вырез под фронтальную камеру с модулем на 8 Мп.

Основная камера в смартфоне будет с тремя модулями, а работать он будет на неназванном восьмиядерном процессоре с частотой 2 ГГц.

Также сообщается об аккумуляторе, емкость которого составит 4 000 мАч. Предварительной датой презентации называют 24 октября и пройдет она в Бразилии.