Раскрыты характеристики камеры смартфона iPhone XI

Лучшие камеры сейчас использует компания Huawei, но это по рейтингу DxOmark. Ранее лучшие камеры использовались в смартфонах Apple, но теперь американская компания утратила лидерство, но в 2019 году она может снова возглавить рейтинг DxOmark.

Недавно «АСТЕРА» писала, что в iPhone XI будет установлена тройная камера, а подтверждение этому было обнаружено на чертежах смартфона.

Теперь стали известные некоторые подробности про основную камеру. Так, один из объективов в аппарате окажется суперширокоугольный, а второй модуль будет времяпролетный.

Причем по данным источника, суперширокоугольный объектив будет значительно отличаться от того, что сейчас используют в китайских смартфонах.

Третий модуль он же основной окажется широкоугольным с двухратным оптическим приближением.

Специалисты отметили, что использование таких модулей невозможно на одной линии, поэтому Apple в iPhone XI на задней панели для оптики разместит квадратный блок.