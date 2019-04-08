Раскрыты характеристики камеры смартфона iPhone XI

Раскрыты характеристики камеры смартфона iPhone XI08.04.2019 20:26
Лучшие камеры сейчас использует компания Huawei, но это по рейтингу DxOmark. Ранее лучшие камеры использовались в смартфонах Apple, но теперь американская компания утратила лидерство, но в 2019 году она может снова возглавить рейтинг DxOmark.
Недавно «АСТЕРА» писала, что в iPhone XI будет установлена тройная камера, а подтверждение этому было обнаружено на чертежах смартфона.
Теперь стали известные некоторые подробности про основную камеру. Так, один из объективов в аппарате окажется суперширокоугольный, а второй модуль будет времяпролетный.
Причем по данным источника, суперширокоугольный объектив будет значительно отличаться от того, что сейчас используют в китайских смартфонах.
Третий модуль он же основной окажется широкоугольным с двухратным оптическим приближением.
Специалисты отметили, что использование таких модулей невозможно на одной линии, поэтому Apple в iPhone XI на задней панели для оптики разместит квадратный блок.
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