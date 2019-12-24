Раскрыты характеристики и внешность OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и 8 Pro

Презентация смартфонов от OnePlus состоится только во втором квартале 2020 года, и как известно в этот раз китайская компания подготовила три модели — OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Накануне были опубликованы некоторые характеристики смартфонов, а также продемонстрировано их изображение.

Будущим новинкам приписывают процессоры с поддержкой сетей пятого поколения, но если в старших версиях применят процессор Snapdragon 865, то в младшей установят новый недорогой чип MediaTek Dimensity 1000.

Источник пишет, что в OnePlus 8 Lite будет 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и поддержкой частоты 90 Гц.

Сообщается еще про 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, и энергонезависимый накопитель стандарта UFS 3.0 объёмом 128 и 256 ГБ.

В отверстии дисплея OnePlus 8 Lite разместят 16 Мп камеру, а основная будет с датчиками 48, 16 и 12 Мп.

В OnePlus 8 установят 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, а вот OnePlus 8 Pro получит 6,7 дюймовую матрицу 3140х1440 пикселей, и эти экраны уже будут работать на частоте 120 Гц.

Оперативная память старших смартфонов будет стандарта LPDDR5 объёмом 8 и 12 ГБ, а флеш-накопитель предложат от 128 до 512 ГБ.

В OnePlus 8 фронтальная камера будет на 32 Мп, у Pro-версии ее дополнит ToF 3D датчик. Также у старшей модели серии такой датчик будет размещен и на тыльной стороне.

Основная камера устройств будет состоять из 64, 20 и 12 Мп сенсоров. По предварительным данным, OnePlus 8 Lite будет стоить 430 долларов, тогда как OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro можно будет купить по цене от 530 и 710 долларов соответственно.