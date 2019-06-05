Раскрыты характеристики Huawei Nova 5 с тройной камерой

Индийский инсайдер Мукул Шарма в Twitter опубликовал данные и фото смартфона Huawei Nova 5. Этот аппарат получит экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии AMOLED и под ним скорее всего будет установлен сканер отпечатка пальца.

В Huawei Nova 5 будет выдвижная фронтальная камера с разрешением датчика 25 Мп и диафрагмой F/2,0.

На тыльной стороне разместили тройную камеру с основным модулем на 48 Мп, а второй объектив получит 12 Мп датчик с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 117. Третий модуль будет времяпролетный для измерения глубины сцены.

Под «капотом» будущей новинки установят процессор Kirin 980, и как минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Будет еще предложена версия с 8 ГБ ОЗУ. Оперативная память будет использоваться стандарта LPDDR4X, а модуль постоянной памяти на 128 ГБ будет формата UFS 2.1.

Спереди и сзади смартфон будет защищать стекло, а сама рамка аппарата окажется металлической.

Если данные инсайдера верны, то смартфон будет доступен в черном и синем цвете. Размеры Huawei Nova 5 – 154,6х74х8,4 мм, а масса — 182 грамма. Презентация смартфона должна состоятся 28 июня.