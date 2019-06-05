Раскрыты характеристики Huawei Nova 5 с тройной камерой

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Раскрыты характеристики Huawei Nova 5 с тройной камерой

05.06.2019 20:51

Индийский инсайдер Мукул Шарма в Twitter опубликовал данные и фото смартфона Huawei Nova 5. Этот аппарат получит экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей смартфона выполнен по технологии AMOLED и под ним скорее всего будет установлен сканер отпечатка пальца.

В Huawei Nova 5 будет выдвижная фронтальная камера с разрешением датчика 25 Мп и диафрагмой F/2,0.

На тыльной стороне разместили тройную камеру с основным модулем на 48 Мп, а второй объектив получит 12 Мп датчик с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 117. Третий модуль будет времяпролетный для измерения глубины сцены.

Под «капотом» будущей новинки установят процессор Kirin 980, и как минимум 6 ГБ оперативной памяти.

Будет еще предложена версия с 8 ГБ ОЗУ. Оперативная память будет использоваться стандарта LPDDR4X, а модуль постоянной памяти на 128 ГБ будет формата UFS 2.1.

Спереди и сзади смартфон будет защищать стекло, а сама рамка аппарата окажется металлической.

Если данные инсайдера верны, то смартфон будет доступен в черном и синем цвете. Размеры Huawei Nova 5 – 154,6х74х8,4 мм, а масса — 182 грамма. Презентация смартфона должна состоятся 28 июня.

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