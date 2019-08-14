Раскрыты главные особенности нового поколения Microsoft Xbox

Раскрыты главные особенности нового поколения Microsoft Xbox14.08.2019 00:43
Microsoft, как и Sony, готовит новое поколение игровой приставки, а между тем американская компания постепенно начинает раскрывать ее подробности.
В недавнем интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название нового поколения Xbox.
По словам представителя, у группы разработчиков сейчас приоритетной задачей стоит поддержание частоты кадров 60 к/с и высокой скорости загрузки игр.
Помимо этого разработчики занимаются обратной совместимостью игр между всеми видами консолей Xbox.
Было еще добавлено, что новая приставка Xbox будет в четыре раза мощнее существующей Xbox One X, и она будет поддерживать контролеры от текущих приставок.
Презентация Xbox намечена на 2020 год. Ориентировочные цены и дата выхода консоли еще неизвестны.
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