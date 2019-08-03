Раскрыта стоимость нового игрового ноутбука от Xiaomi

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыта стоимость нового игрового ноутбука от Xiaomi

03.08.2019 10:40

Полноценная презентация игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming состоится только 4 августа, но про него уже практически все известно.На выставке ChinaJoy в Шанхае был показан сам ноутбук, а позже стали известны и его цены.

В продаже Xiaomi Mi Gaming появится в трех конфигурациях. Как мы уже писали, игровой ноутбук получит 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ. Отличие будет в процессорах и видеокарте.

Самая младшая модификация будет оснащена Core i5-9300H и графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Ti. В этой версии будет установлено 8 ГБ ОЗУ. На китайском рынке за такую конфигурации придется заплатить $1086.

Вторая версия уже будет оснащена Core i7-9750H и GeForce GTX 1660 Ti, оперативной памяти в ней будет установлено 16 ГБ и стоимость такой версии будет $1246. Самый дорогой вариант оценили в $1304, в котором уже будет Core i7-9750H и GeForce RTX 2060.

Экран в новом Mi Gaming получил диагональ 15,6-дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлено, что установлена матрица c частотой обновления 144 Гц и 72% охвата цветового диапазона NTSC. Корпус ноутбука выполнен из металла, а общая толщина ноутбука — 20,9 мм.

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