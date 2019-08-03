Раскрыта стоимость нового игрового ноутбука от Xiaomi

Полноценная презентация игрового ноутбука Xiaomi Mi Gaming состоится только 4 августа, но про него уже практически все известно. На выставке ChinaJoy в Шанхае был показан сам ноутбук, а позже стали известны и его цены.

В продаже Xiaomi Mi Gaming появится в трех конфигурациях. Как мы уже писали, игровой ноутбук получит 16 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 512 ГБ. Отличие будет в процессорах и видеокарте.

Самая младшая модификация будет оснащена Core i5-9300H и графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Ti. В этой версии будет установлено 8 ГБ ОЗУ. На китайском рынке за такую конфигурации придется заплатить $1086.

Вторая версия уже будет оснащена Core i7-9750H и GeForce GTX 1660 Ti, оперативной памяти в ней будет установлено 16 ГБ и стоимость такой версии будет $1246. Самый дорогой вариант оценили в $1304, в котором уже будет Core i7-9750H и GeForce RTX 2060.

Экран в новом Mi Gaming получил диагональ 15,6-дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлено, что установлена матрица c частотой обновления 144 Гц и 72% охвата цветового диапазона NTSC. Корпус ноутбука выполнен из металла, а общая толщина ноутбука — 20,9 мм.