Раскрыта стоимость линейки смартфонов Honor V30

Бренд Honor уже скоро представит новую линейку смартфонов Honor V30, в которой будет три модели – Honor V30, Honor V30 Pro и Honor V30 Pro 5G.

Об этих устройства появляются новые подробности и недавно инсайдер слил в сеть основные характеристики камер моделей, а также их стоимость.

Как выяснилось, в смартфоне Honor V30 будет предлагаться тройная камера, с модулями на 60, 16 и 2 Мп с ToF. Honor V30 Pro и Honor V30 Pro 5G будут оснащены камерой с главным модулем на 60 Мп, и вспомогательными на 20, 8 и 2 Мп.

В камере будет 30-кратный зум и оптическая стабилизация изображения. Селфи-камера в старших моделях будет двойная с датчиком на 32 Мп.

Разрешение второго модуля не известно. Согласно инсайдерской информации, Honor V30 будет оценен в 499 евро, Pro-версия получит ценник в 649 евро, а вариант с поддержкой работы в сетях пятого поколения получит ценник в 789 евро.