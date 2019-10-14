Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung

В первые несколько дней после начала продаж Samsung Galaxy S10 стало известно, что его подэкранный сканер отпечатка пальца не работает с защитным стеклом.

Для защиты от царапин дисплея смартфона можно использовать пленки, но тоже не все.

Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.

То есть смартфон мог разблокировать любой, кто возьмёт его в руки. В Samsung заявили, что такая работа сканера связана с некачественной пленкой.