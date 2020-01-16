Раскрыта одна из особенностей основной камеры Huawei P40

Huawei P-серии всегда выделялись своими фотовозможностями, и в 2020 году аппараты линейки снова удивят пользователей.

Инсайдеры рассказали про некоторую особенность камеры. Сообщатся, что основной модуль камеры аппарата будет с разрешением 52 Мп, при этом снимки аппарат будет делать 13 Мп за счет фильтра Hexadeca Bayer.

Он позволит группировать пиксели камеры. Таким образом, размер одно пикселя фотодатчика составит 1,92 мкм.

За счет этого будет увеличенный захват света и качественные снимки в темное время суток. Huawei P40 и Huawei P40 Pro будут представлены в марте на специальном мероприятии в Париже.