Раскрыта дата премьеры трёх новых бюджетных моделей Redmi

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыта дата премьеры трёх новых бюджетных моделей Redmi

14.09.2019 12:33

Бюджетная серия смартфонов от Redmi будет представлена 1 октября, и по новым данным в серии Redmi 8 будет три модели, а не две как предполагали ранее.
В Сети опубликовали тизер, который очень сильно похож на тот, что использовали для Redmi Note 7 с 48 Мп датчиком изображения.

Источник утверждает, что китайская компания подготовила Redmi 8 A, Redmi 8 и Redmi 8 Pro, причем у последнего будет установлена 48 Мп основная камера.

Ранее в базу TENAA был занесен Redmi 8A. В этом смартфоне установят восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц.

Оперативной памяти в зависимости от версии будет от 2 до 4 ГБ, а основная камера в бюджетном смартфоне будет на 12 Мп.

В Redmi 8 будет уже устанавливаться двойная камера. Про Redmi 8 Pro информации пока нет.

Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

Redmi раскрыл характеристики бюджетного смартфона Redmi 8A

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