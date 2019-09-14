Раскрыта дата премьеры трёх новых бюджетных моделей Redmi

Бюджетная серия смартфонов от Redmi будет представлена 1 октября, и по новым данным в серии Redmi 8 будет три модели, а не две как предполагали ранее.

В Сети опубликовали тизер, который очень сильно похож на тот, что использовали для Redmi Note 7 с 48 Мп датчиком изображения.

Источник утверждает, что китайская компания подготовила Redmi 8 A, Redmi 8 и Redmi 8 Pro, причем у последнего будет установлена 48 Мп основная камера.

Ранее в базу TENAA был занесен Redmi 8A. В этом смартфоне установят восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц.

Оперативной памяти в зависимости от версии будет от 2 до 4 ГБ, а основная камера в бюджетном смартфоне будет на 12 Мп.

В Redmi 8 будет уже устанавливаться двойная камера. Про Redmi 8 Pro информации пока нет.