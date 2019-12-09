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Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

10.12.2019 00:28

Microsoft 14 января 2020 года постностью прекращает поддержку Windows 7 и больше не будет выпускать для операционной системы обновлений безопасности.

Для тех, кто не может прейти на Windows 10 после 14 января предлагают подключиться к платной услуге Windows 7 Extended Security Updates (ESU).

В ее рамках компания Microsoft будет выпускать обновление безопасности, но за эту услугу потребуется ежегодно платить от $25 до $200 за один компьютер. К тому же услуга будет предлагаться только для корпоративных клиентов.

Но специалисты My Digital Life нашли способ, как на Windows 7 получать платные патчи бесплатно.

Ранее было выпущено небольшое обновление Windows 7 ESU (KB4528069), которое в первую очередь рассчитано на администраторов.

Последние должны были проверить, подходят ли установленные на компьютерах версии ОС для Windows 7 Extended Security Updates.

Во время установки обновления KB4528069 нужно предоставить лицензионный ключ ESU, который в дальнейшем будет проходить проверку перед установкой обновлений безопасности в рамках платной услуги.

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.

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