Модели Moto G8 Plus и G8 Play ранее были представлены официально, но в линейке будет как минимум три модели.



Одной из них окажется Moto G8, а вот выйдет ли G8 Power пока неясно. Сегодня был раскрыт дизайн нового смартфона Moto G8 с тройной камерой.

В Сети был распространен промо-ролик с которого сделали скриншоты.

Судя по изображениям, смартфон будет выполнен в стиле Moto G8 Play, при этом в основной камере будет 48-Мп датчик, тогда как в G8 Play предлагается модуль на 13 Мп.

На рынке смартфон появится в черном, синем и красном цвете. Какие характеристики получит новинка сейчас неизвестно.