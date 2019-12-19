«Раскладушка» Samsung Galaxy Fold 2 появилась на «живых» фотографиях

«Раскладушка» Samsung Galaxy Fold 2 появилась на «живых» фотографиях19.12.2019 20:15
Авторитетный инсайдер распространил в Сети «живые» фотографии, как утверждается, смартфонах Samsung Galaxy Fold 2.
Второй складной смартфон компании будет выполнен в стиле «раскладушки».
Размер экрана составит 6,89 дюйма, а соотношение сторон будет 22:9. Если сравнивать габариты Motorola Razr, то новый Samsung Galaxy Fold 2 будет немного крупнее, так как у первого экран 6,2-дюймовый.
Презентация нового Samsung Galaxy Fold 2 состоится в январе или феврале 2020 года на одной из крупных выставок.
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