«Раскладушка» Samsung Galaxy Fold 2 появилась на «живых» фотографиях

Авторитетный инсайдер распространил в Сети «живые» фотографии, как утверждается, смартфонах Samsung Galaxy Fold 2.

Второй складной смартфон компании будет выполнен в стиле «раскладушки».

Размер экрана составит 6,89 дюйма, а соотношение сторон будет 22:9. Если сравнивать габариты Motorola Razr, то новый Samsung Galaxy Fold 2 будет немного крупнее, так как у первого экран 6,2-дюймовый.

Презентация нового Samsung Galaxy Fold 2 состоится в январе или феврале 2020 года на одной из крупных выставок.