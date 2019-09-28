Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном появится до конца года

Ожидалось, что новый смартфон-раскладушка под брендом Razr выйдет в первой половине этого года, но этого не произошло.

Хотя еще в прошлом году появились первые упоминания о готовящейся новинке, а позднее слухи подтвердились еще и патентами, на основе которых даже создавали рендеры.

Теперь источник близкий к компании рассказал зарубежным журналистам, что презентация раскладушки Motorola Razr с гибким экраном состоится до конца года.

Аппарат должен выйти на европейский рынок, но пока никаких конкретных дат презентации не приводят.

Как уже ранее сообщалось, устройство будет тонким и компактным с дизайном напоминающим кнопочную раскладушку.

Процессор модели приписывают Snapdragon 710, оперативной памяти будет 4 или 6 ГБ, тогда как встроенной окажется до 128 ГБ. За автономную работу будет отвечать батарея на 2 730 мАч. Предварительная стоимость составит 1,5 тыс. долларов.