Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном появится до конца года

Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном появится до конца года28.09.2019 00:33
Ожидалось, что новый смартфон-раскладушка под брендом Razr выйдет в первой половине этого года, но этого не произошло.
Хотя еще в прошлом году появились первые упоминания о готовящейся новинке, а позднее слухи подтвердились еще и патентами, на основе которых даже создавали рендеры.
Теперь источник близкий к компании рассказал зарубежным журналистам, что презентация раскладушки Motorola Razr с гибким экраном состоится до конца года.
Аппарат должен выйти на европейский рынок, но пока никаких конкретных дат презентации не приводят.
Как уже ранее сообщалось, устройство будет тонким и компактным с дизайном напоминающим кнопочную раскладушку.
Процессор модели приписывают Snapdragon 710, оперативной памяти будет 4 или 6 ГБ, тогда как встроенной окажется до 128 ГБ. За автономную работу будет отвечать батарея на 2 730 мАч. Предварительная стоимость составит 1,5 тыс. долларов.
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