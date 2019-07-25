Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold появится в продаже в сентябре

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold появится в продаже в сентябре25.07.2019 17:34
Samsung определилась с датой продаж своего раскладного смартфона Galaxy Fold. Как заявили в компании, он поступит в продажу в сентябре 2019 года.
В какой именно день аппарат поступит в магазины пока неизвестно. Напомним, Galaxy Fold будет стоить $1980, а это около 130 тыс. рублей.
На этот смартфон уже принимали предварительные заказы, но из-за проблем с гибким экраном, корейский производитель решил доработать смартфон и перенес официальную дату продаж.
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