Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold появится в продаже в сентябре

Samsung определилась с датой продаж своего раскладного смартфона Galaxy Fold. Как заявили в компании, он поступит в продажу в сентябре 2019 года.

В какой именно день аппарат поступит в магазины пока неизвестно. Напомним, Galaxy Fold будет стоить $1980, а это около 130 тыс. рублей.

На этот смартфон уже принимали предварительные заказы, но из-за проблем с гибким экраном, корейский производитель решил доработать смартфон и перенес официальную дату продаж.