Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут предлагать с 4 октября

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут предлагать с 4 октября03.10.2019 19:07
Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold сейчас предлагается в Корее и Европе, а с 4 октября на него начнут принимать заказы и в РФ.
«Живые» продажи первого корейского смартфона с гибким экраном начнутся 25 октября.
Как сообщили в пресс-службе Samsung, прием заказов в РФ будет до 7 октября, а стоимость смартфона составит 160 тыс. рублей, и в эту сумму уже входит специальный чехол и беспроводные наушники.
Напомним, Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу раньше, но из-за выявленной проблемы с экраном, компания отменила прием заказов и отправила устройство на доработку.
На тестах экран Samsung Galaxy Fold выдержал 18 500 раскрытий
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Galaxy Fold