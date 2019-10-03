Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут предлагать с 4 октября

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold сейчас предлагается в Корее и Европе, а с 4 октября на него начнут принимать заказы и в РФ.

«Живые» продажи первого корейского смартфона с гибким экраном начнутся 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе Samsung, прием заказов в РФ будет до 7 октября, а стоимость смартфона составит 160 тыс. рублей, и в эту сумму уже входит специальный чехол и беспроводные наушники.

Напомним, Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу раньше, но из-за выявленной проблемы с экраном, компания отменила прием заказов и отправила устройство на доработку.