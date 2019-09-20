Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность

Samsung Galaxy Fold пока является дефицитным смартфоном, но блогер JerryRigEverything смог его все-таки купить и протестировать своим проверенным способом.

Это второй раскладной смартфон у JerryRigEverything, тогда как первым стал Royole FlexPai.

Samsung Galaxy Fold показал достаточно высокую прочность конструкции, но он все-таки не способен противостоять мелким частицам, например, песку и острым предметам.

Стеклянные панели в раскладном смартфоне используются такие же, как и в других смартфонах.

А вот внутренний гибкий экран покрыт пластиком, который как оказалось не боится огня, но очень легко царапается.

Прошел раскладной смартфон и тест на изгиб. Блогеру не удалось его выломать в обратную сторону, но вот гибкий экран при таком упражнении все-таки окончательно вышел из строя.

