Раскладной Samsung Galaxy Fold продают в Китае почти за $5 000

Раскладной смартфон Samsung с гибким экраном пока продается только на внутреннем рынке, но как оказалось в Китае его тоже можно купить только намного дороже.

В Южной Корее Samsung Galaxy Fold предлагают за 2100 долларов. Модель пока вышла небольшой партией, которая по слухам составляет не более 1000 ед.

При этом некоторые устройства уже привезены в Китай, и там за них просят 4 855 долларов.

Источник утверждает, что у продавцов всего два дня, чтобы реализовать Samsung Galaxy Fold по такой высокой цене, так как 18 сентября он появится на других рынках, а значит предложений на «сером» рынке станет больше и цена начнет падать.