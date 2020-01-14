Как известно, наряду с обычными флагманскими смартфонами 11 февраля компания Samsung представит и новый раскладной смартфон, выполненный в виде «раскладушки».

Ранее условно такой смартфон прозвали как Samsung Galaxy Fold 2, но теперь стало известно, с каким названием новинка выйдет на рынок.

По информации инсайдеров, раскладной Samsung Galaxy Fold 2 получит название Galaxy Z Flip и он будет одним из устройств новой линейки. Сейчас о новом аппарате информации не много.

Известно, что он будет выполнен в форм-факторе раскладушки, получит фронтальную камеру, которая расположится в вырезе дисплея, а также будет оснащен дополнительным экраном для уведомлений. Предварительная стоимость такого аппарата составит 1 000 долларов.