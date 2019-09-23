Рамки в iPhone 11 Pro Max оказались толще, чем у iPhone XS Max

Понятие безрамочные смартфоны является условным, так как фактически рамка присутствует, но она умело скрыта.

В целом iPhone X дал толчок для развития безрамочных смартфонов, и теперь есть даже понятие «экран-водопад», в котором дисплей буквально заходит на боковые грани.

Смартфонов с дисплеем «водопадом» пока всего два, но возможно завтра представят третий.

Пока китайские производители создают новые дисплеи, компания Apple, как всегда, следует по собственному пути, и если в iPhone XS Max ширина рамки была 4 мм, то в iPhone 11 Pro Max она выросла до 4,8 мм.

Такие данные приводит инсайдер под ником Ice Universe. Он лично проводил замеры рамок в смартфонах iPhone.