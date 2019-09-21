Работу кнопочного телефона Nokia с Android показали на видео в Сети

Работу кнопочного телефона Nokia с Android показали на видео в Сети21.09.2019 14:01
На канале RoboTech Wolrd появилось видео с неизвестным кнопочным телефоном от компании Nokia с установленной на нем прошивкой с сервисами от Google.
Автор ролика сообщает, что данная модель является прототипом, но пока неизвестно отмененная это модель или в будущем появится в продаже.
На телефоне установлена неизвестная версия операционной системы Android, в которой есть YouTube, Maps, Chrome и голосовой помощник.
Все эти программы управляются с кнопок, так как в телефоне нет сенсорного экрана.
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