Работу кнопочного телефона Nokia с Android показали на видео в Сети

На канале RoboTech Wolrd появилось видео с неизвестным кнопочным телефоном от компании Nokia с установленной на нем прошивкой с сервисами от Google.

Автор ролика сообщает, что данная модель является прототипом, но пока неизвестно отмененная это модель или в будущем появится в продаже.

На телефоне установлена неизвестная версия операционной системы Android, в которой есть YouTube, Maps, Chrome и голосовой помощник.

Все эти программы управляются с кнопок, так как в телефоне нет сенсорного экрана.

