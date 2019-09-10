Работающий смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео

Работающий смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео10.09.2019 19:23
В Сети опубликовали видео с работающим смартфоном Mi Mix 4. Кроме этого про аппарат никаких подробностей не раскрывали.
Полностью смартфон показывать не стали, а продемонстрировали только часть изогнутого экрана-водопада. Такое решение будет использоваться в смартфоне VIVO Nex 3.
За счет изогнутого дисплея в смартфоне отсутствуют боковые кнопки регулировки громкости и питания.
Вместо этого пользователю предложат сенсорные кнопки. Как они работают можно увидеть в видео.
По слухам в смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 установят процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемом, 108 Мп основную камеру, оперативной памяти до 12 ГБ и накопитель до 1 ТБ.
Дисплей в устройстве будет 2К разрешения с частотой обновления 90 Гц. Также в смартфоне реализуют поддержку быстрой беспроводной зарядки до 30 Вт.
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