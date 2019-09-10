Работающий смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на видео

В Сети опубликовали видео с работающим смартфоном Mi Mix 4. Кроме этого про аппарат никаких подробностей не раскрывали.

Полностью смартфон показывать не стали, а продемонстрировали только часть изогнутого экрана-водопада. Такое решение будет использоваться в смартфоне VIVO Nex 3.

За счет изогнутого дисплея в смартфоне отсутствуют боковые кнопки регулировки громкости и питания.

Вместо этого пользователю предложат сенсорные кнопки. Как они работают можно увидеть в видео.

По слухам в смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 установят процессор Snapdragon 855 Plus с 5G модемом, 108 Мп основную камеру, оперативной памяти до 12 ГБ и накопитель до 1 ТБ.

Дисплей в устройстве будет 2К разрешения с частотой обновления 90 Гц. Также в смартфоне реализуют поддержку быстрой беспроводной зарядки до 30 Вт.

