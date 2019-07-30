Работающий Samsung Galaxy Note10+ показали на живом фото

Источником живой фотографии с запечатлённым на ней работающим Samsung Galaxy Note10+ стал инсайдер Ice Universe.

Он опубликовал снимок в социальной сети и судя по нему внешность модели практически полностью совпадает с ранее распространенными рендерами.

Напомним, что презентация фаблета состоится уже 7 августа. На сегодня известно, что Samsung Galaxy Note10+ будет оснащен экраном Samsung Infinity-O Dynamic AMOLED.

Его диагональ составит 6,8 дюйма, а разрешение 3040 х 1440 пикселей.

Также в модели будет использовано стекло Gorilla Glass 6, а работать оно будет на процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9825, что зависит от рынка. Оперативной памяти в новинке будет 12 ГБ, а аккумулятор установят на 4 300 мАч.