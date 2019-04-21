Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855

Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 85521.04.2019 08:55
Флагманским процессором 2019 года стал Snapdragon 855. Этот чип показывает рекордную производительность, но и высокую цену.
В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
По имеющимся данным, процессор получит название Snapdragon 735, а в его основе будет лежать шесть ядер с частотой 1,8 ГГц, еще два с частотой 2,9 ГГц и 2,4 ГГц на каждое ядро.
Графический ускоритель в чипсете будет Adreno 620 на 750 МГц. Snapdragon 735 будет поддерживать 16 ГБ оперативной памяти. Остальных данных про процессор пока нет.
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