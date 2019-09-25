Qualcomm возобновила поставки чипов для Huawei

Huawei в свои смартфоны старается устанавливать собственные процессоры семейства Kirin, но объёмы их производства не позволяют ставить их на все смартфоны брендов Huawei и Honor.

По этой причине китайская компания вынуждена покупать чипы у других производителей и среди них компания Qualcomm.

Это американская фирма, которая из-за торговой войны между США и Китаем, и применением санкций против Huawei, была вынуждена прекратить поставки своих платформ китайскому производителю.

Сейчас Qualcomm снова начала сотрудничать с Huawei и поставлять им свои чипы. Об этом заявил генеральный директор Qualcomm Стивен Молленкопф.

Стоит отметить, что запрет работы американским компаниям с Huawei приводит к убыткам с обеих сторон, так как китайский производитель является крупным заказчиком.

Только в прошлом году она у Qualcomm, Intel и Micron приобрела комплектующих на сумму 11 млрд долларов.