Qualcomm ведет разработку нового чипа для «умных» часов

Qualcomm готовит новый чип для носимой электроники, которым станет Snapdragon Wear 3300. На рынке он сменит неудачную платформу Snapdragon Wear 3100.

О новом процессоре удалось узнать случайно, когда американская компания на Code Aurora Forum загрузила исходный код ядра Linux для различных процессоров.

В этом файле было найдено упоминание нового вида устройств, а также платформа под кодовым названием Spyro, основанной на Snapdragon 429.

Ожидается, что Snapdragon 429 ляжет в основу Wear 3300, а это будет уже более современная платформа, созданная на 12-нанометровом ядре ARM Cortex-A53.

Презентация Snapdragon Wear 3300 должна состояться в следующем году.