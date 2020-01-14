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Qualcomm развязала ценовую войну из-за которой отказываются от MediaTek

14.01.2020 14:28

Источник со ссылкой на доклад аналитика Guo Mingyu из Tianfeng International рассказал про начавшуюся войну между Qualcomm и MediaTek.
Компания MediaTek всегда разрабатывала процессоры, которые стоят дешевле чем решения Qualcomm, поэтому производители процессоров охотно использовали чипы от MediaTek.

Теперь ситуация меняется, но только среди чипов с поддержкой 5G. MediaTek в прошлом году представила MediaTek Dimensity 1000 со встроенным 5G модемом, а позже был показан Snapdragon 765 встроенным 5G модемом.

По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.

Компания MediaTek пока не может пойти на снижение цены, и по данным источника цена Snapdragon 765 сейчас составляет $40, а вот Dimensity 1000 так и стоит в пределах $60-70.

Таким образом, производители стали больше покупать чипы у Qualcomm, несмотря на то что производительность у MediaTek Dimensity 1000 выше, чем у Snapdragon 765 5G.

Покупатель от такой войны между компаниями только выигрывает, так как смартфоны с новыми процессорами станут дешевле.

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