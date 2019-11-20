Qualcomm: продажи смартфонов с 5G в 2021 году достигнут 450 млн

В компании Qualcomm дали прогноз по объёмам проданных смартфонов с поддержкой работы в сетях нового поколения.

Согласно прогнозам производителя процессоров, продажи смартфонов с 5G в 2021 году достигнут 450 млн экземпляров.

При этом уже в 2022 году объёмы реализации могут достигнуть показателя в 750 млн.

Что касается прогнозов на этот год, то по предварительным данным производители отгрузят порядка 200 млн 5G-смартфонов.

Больше всего таких аппаратов продается и будет продаваться в Китае.