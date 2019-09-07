Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G

Компания Qualcomm пообещала создать процессоры среднего класса с поддержкой 5G. Об этом было сказано на выставке IFA 2019 в Берлине.

Сейчас пятый стандарт мобильной связи поддерживают только флагманские решения Snapdragon 855 и Snapdragon 855 Plus.

Они работают с отдельным 5G-модемом Snapdragon X50. В следующем году должны выпустить Snapdragon 865, в котором 5G модем будет встроен.

Qualcomm с 5G выпустить еще Snapdragon 7 Series и Snapdragon 6 Series.

Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.