Qualcomm представила три новых мобильных платформы

Qualcomm представила три новых процессора среднего уровня, среди которых Snapdragon 665, Snapdragon 730 и Snapdragon 730G, причем последний рассчитан на игровые платформы.

Самый младший из серии Snapdragon 665 на рынке сменит Snapdragon 660. Он выполнен по 11-нанометровой технологии.

Создан новый чипсет на восьми ядрах Kryo 260, четыре их которых работают на частоте до 2 ГГц, а остальные на 1,8 ГГц.

Встроенная графика Adreno 610. Модем в процессоре Snapdragon X12 с загрузкой в сети LTE до 600 Мбит/с. Помимо этого, заявлена поддержка процессором тройных камер.

Qualcomm Snapdragon 730 создан по 8-нанометровой технологии и в его основе лежит восемь ядер Kryo 470, два из них работают на частоте 2,2 ГГц, а остальные шесть на частоте до 1,8 ГГц.

Это обеспечивает на 35% больше производительности, чем у Snapdragon 710. Как и Snapdragon 665 старшая модель поддерживает тройные камеры, а также компьютерное зрение.

Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.

Процессор Snapdragon 730G создавали для недорогих игровых смартфонов. В отличие от 730 модели в нем на 15% увеличена производительность в играх.

В компании обещают, что будут вести разговоры с игровыми компаниями, чтобы они проводили оптимизацию игр специально для Snapdragon 730G.

Новые процессоры появятся в середине текущего года, а значит в третьем квартале они уже появятся в смартфонах.