Qualcomm представила три новых мобильных платформы

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Qualcomm представила три новых мобильных платформы

10.04.2019 14:27

Qualcomm представила три новых процессора среднего уровня, среди которых Snapdragon 665, Snapdragon 730 и Snapdragon 730G, причем последний рассчитан на игровые платформы.
Самый младший из серии Snapdragon 665 на рынке сменит Snapdragon 660. Он выполнен по 11-нанометровой технологии.

Создан новый чипсет на восьми ядрах Kryo 260, четыре их которых работают на частоте до 2 ГГц, а остальные на 1,8 ГГц.

Встроенная графика Adreno 610. Модем в процессоре Snapdragon X12 с загрузкой в сети LTE до 600 Мбит/с. Помимо этого, заявлена поддержка процессором тройных камер.

Qualcomm Snapdragon 730 создан по 8-нанометровой технологии и в его основе лежит восемь ядер Kryo 470, два из них работают на частоте 2,2 ГГц, а остальные шесть на частоте до 1,8 ГГц.

Это обеспечивает на 35% больше производительности, чем у Snapdragon 710. Как и Snapdragon 665 старшая модель поддерживает тройные камеры, а также компьютерное зрение.

Еще в платформу Snapdragon 730 интегрировали четвертое поколение движка Qualcomm AI Engine, а он обеспечит более высокую производительность в работе систем искусственного интеллекта.

Процессор Snapdragon 730G создавали для недорогих игровых смартфонов. В отличие от 730 модели в нем на 15% увеличена производительность в играх.

В компании обещают, что будут вести разговоры с игровыми компаниями, чтобы они проводили оптимизацию игр специально для Snapdragon 730G.

Новые процессоры появятся в середине текущего года, а значит в третьем квартале они уже появятся в смартфонах.

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