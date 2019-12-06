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Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows

06.12.2019 22:44

Qualcomm помимо процессоров Snapdragon 865 и 765/765G для смартфонов представила ARM-чипы для ноутбуков.

На презентации было показано несколько платформ, две из которых для пользовательских устройств, и это Snapdragon 7c и Snapdragon 8c.

Один чип — Snapdragon 8cx Enterprise Compute Platform создан для корпоративного сегмента.

Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими. Скорее всего Snapdragon 7c позиционируется как Snapdragon 730 для смартфонов.


В основе новой платформы лежит восьмиядерный CPU Kryo 468, графический ускоритель используется Adreno 618.

Также процессор поддерживает LTE модем Snapdragon X15. По заявлению компании, Snapdragon 7c на 25% производительнее, чем решение конкурентов, но о каких конкурентах идет речь не сообщается.

Snapdragon 8c на 30% мощнее, чем Snapdragon 850. В этом чипе используют ядра Kryo 490 и Adreno 675, а также есть поддержка модема Snapdragon X24, но было сказано, что производители смогут связать процессор и с 5G модемом Snapdragon X55.

Когда новые чипы начнут устанавливать в ноутбуки не сообщается.

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