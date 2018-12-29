Подробности о новом смартфоне, кроме того, что у него будут топовый процессор и поддержка работы в сетях пятого поколения, в компании не раскрывают.

Сообщения о разработке нового смартфона появлялись в Сети и уже тогда было известно, что в новом Vivo Nex будет установлен процессор Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50, а последний как известно и позволит устройству работать в 5G.

Теперь же Qualcomm показала прототип смартфона Vivo Nex с 5G, однако полноценный дебют новинки будет проходить в Барселоне в феврале. Никаких подробностей пока о новинке раскрывать не стали.