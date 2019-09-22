Qualcomm может 24 сентября представить процессор Snapdragon 865

Как правило, компания Qualcomm рассекречивает свои флагманские процессоры ближе к концу года.

Первые смартфоны на новых чипах появляются в начале следующего года. Сейчас Qualcomm опубликовала тизер посвященный мероприятию, запланированному на 24 сентября.

Что будет представлено на этом мероприятии неизвестно, но компания пообещала много «хороших новостей».

Стоит отметить, что 24 сентября состоится презентация смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi Mix Alpha.

Как известно первый смартфон получит Snapdragon 855 Plus, а вот что будет использоваться в Mi Mix Alpha пока неизвестно.

Возможно Qualcomm через пару дней покажет процессор Snapdragon 865, а китайский флагман Mi Mix Alpha как раз и станет первым в мире смартфоном с этим чипом. Но это всего лишь предположение.