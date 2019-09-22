Qualcomm может 24 сентября представить процессор Snapdragon 865

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22 октября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Qualcomm может 24 сентября представить процессор Snapdragon 865

22.09.2019 20:33

Как правило, компания Qualcomm рассекречивает свои флагманские процессоры ближе к концу года.

Первые смартфоны на новых чипах появляются в начале следующего года. Сейчас Qualcomm опубликовала тизер посвященный мероприятию, запланированному на 24 сентября.

Что будет представлено на этом мероприятии неизвестно, но компания пообещала много «хороших новостей».

Стоит отметить, что 24 сентября состоится презентация смартфонов Mi 9 Pro 5G и Mi Mix Alpha.

Как известно первый смартфон получит Snapdragon 855 Plus, а вот что будет использоваться в Mi Mix Alpha пока неизвестно.

Возможно Qualcomm через пару дней покажет процессор Snapdragon 865, а китайский флагман Mi Mix Alpha как раз и станет первым в мире смартфоном с этим чипом. Но это всего лишь предположение.

 

Xiaomi показала новое изображение смартфона Mi Mix Alpha

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