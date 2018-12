Qualcomm добивается запрета продаж в Китае iPhone XS и iPhone XR

Qualcomm в Китае удалось добиться прекращения продаж старых моделей iPhone, но на самом деле это не остановило продажи яблочных устройств.

Также это не остановило и саму компанию Qualcomm. Теперь производитель процессоров намерен в Китае запретить продавать новые модели — iPhone XS, XS Max и XR.

Компания намерена это сделать по тому же принципу, что были применены в прошлом иске. В целом Qualcomm обвиняет Apple в нарушении ее патентов.

Компании уже удалось запретить продавать в Китае смартфоны iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, на которых установлена устаревшая версия iOS.

Но как оказалось все эти аппараты уже предлагаются с последней версией.