Qiwi покидает рынок онлайн-касс и закрывает «Киви штрих»

Крупнейший в России сервис Qiwi решил закрыть свое подразделение «Киви штрих» и сервис онлайн-касс «Плюс кассир».

По данным «Коммерсанта», компания «Киви штрих» принадлежит Qiwi и производителю фискальных регистраторов «Штрих-М».

Совместными силами они разработали приложение, через которое Android-устройство можно было превратить в кассовый аппарат, но только при условии, что планшет или смартфон подключен к фискальному регистратору с Wi-Fi от «Штрих-М».

Сейчас компания Qiwi решила заморозить «Киви штрих», а вместо этого клиентам будут предложены альтернативные решения от «Штрих-М». Отмечается, что новые решения будут бесплатными.

По данным представителя онлайн-касс «Эвотор», за все время развития «Киви штрих» сервису удалось завоевать не более 1% рынка онлайн-касс.