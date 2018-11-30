Пыль под экраном MacBook и iMac стала причиной судебного иска на Apple

Юристы компании Hagens Berman против Apple подали иск в Калифорнии. В нем объясняется, что американский производить продает некачественный товар, который к тому же не соответствует заявленной цене.

В иске адвокаты оказывают, что компьютеры iMac и MacBook Retina подвержены дефекту, в котором виноват сам производитель.

В этих моделях под защитное стекло экрана попадает пыль, которая постоянно видна во время работы за компьютером, к тому же истец утверждает, что пыль в компьютерах может замедлить и вывести их строя.

Еще в иске отметили, что производитель не обеспечил вентиляционные отверстия iMac и MacBook Retina защитным фильтром и отказал в сервисном центре в устранении дефекта.

В итоге потребителям пришлось устранять дефект за собственные средства, а на это они потратили свыше $500.

В Hagens Berman от Apple требуют компенсировать стоимость ремонта и компенсировать цену заплаченную за товар не соответствующий рекламе.