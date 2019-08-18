Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики

В последнее время инсайдеры сосредоточились на новых iPhone, которые будет представлены 10 сентября, но одновременно с ними будет показано и пятое поколение «умных» часов Apple Watch.

Накануне 9to5mac сообщило, что они будут выпущены в керамическом корпусе и титановом, об этом стало известно благодаря скриншотам обнаруженным в файлах Apple.

Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.

До этого она выпускала продукцию в алюминиевом и стальном корпусе. Предположительно, новые Apple Watch сохранят форм-фактор Series 4, а также будут предложены в размерах 40 и 44 мм.