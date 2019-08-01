Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ

О появлении смартфонов бренда Lenovo сообщалось ранее, но позже информация была опровергнута представителями компании.

Тем не менее в Москве официальный дистрибьютор компании Lenovo в России – Mobilidi провел специальное мероприятие, в рамках которого были представлены сразу пять недорогих смартфонов.

Наряду с этим стало известно о появлении в продаже на нашем рынке и флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro, но пока о сроках выхода и стоимости информации нет. Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP.

Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5. Модель имеет 5,45-дюймовый экран, батарею на 4 000 мАч и будет предлагаться в версии 3/16 ГБ за 6 990 рублей, 3/16 ГБ за 7 990 рублей и 3/32 ГБ за 8990 рублей.

Третьей представленной новинкой является Lenovo K9, оснащенный процессором MediaTek Helio P22. В этом устройстве двойная основная камера, а для покупки оно будет доступно в версии 3/32 ГБ по цене 9 900 рублей.

Следующим презентованным в нашей стране аппаратом стал Lenovo K5 Pro. В нем уже предлагается процессор Snapdragon 636, аккумулятор на 4 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 4 ГБ оперативной памяти.

Встроенной памяти будет 64 ГБ. За этот смартфон попросят уже 13 990 рублей.

Ну и еще одной новинкой становится Lenovo S5 Pro, который оценили в 15 990 рублей. В этом смартфоне установлен Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.