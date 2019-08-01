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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ

01.08.2019 20:17

О появлении смартфонов бренда Lenovo сообщалось ранее, но позже информация была опровергнута представителями компании.
Тем не менее в Москве официальный дистрибьютор компании Lenovo в России – Mobilidi провел специальное мероприятие, в рамках которого были представлены сразу пять недорогих смартфонов.

Наряду с этим стало известно о появлении в продаже на нашем рынке и флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro, но пока о сроках выхода и стоимости информации нет. Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP.

Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5. Модель имеет 5,45-дюймовый экран, батарею на 4 000 мАч и будет предлагаться в версии 3/16 ГБ за 6 990 рублей, 3/16 ГБ за 7 990 рублей и 3/32 ГБ за 8990 рублей.

Третьей представленной новинкой является Lenovo K9, оснащенный процессором MediaTek Helio P22. В этом устройстве двойная основная камера, а для покупки оно будет доступно в версии 3/32 ГБ по цене 9 900 рублей.

Следующим презентованным в нашей стране аппаратом стал Lenovo K5 Pro. В нем уже предлагается процессор Snapdragon 636, аккумулятор на 4 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 4 ГБ оперативной памяти.

Встроенной памяти будет 64 ГБ. За этот смартфон попросят уже 13 990 рублей.

Ну и еще одной новинкой становится Lenovo S5 Pro, который оценили в 15 990 рублей. В этом смартфоне установлен Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

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