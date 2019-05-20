Процессоры AMD оказались не подвержены уязвимостям как чипы Intel

AMD на рынке постепенно начинает обходить своего конкурента, а новые уязвимости в процессорах Intel негативно влияют на развитие и доверие к самой Intel и повышает интерес к процессорам AMD.

Недавно в AMD сделали заявление, что их продукты не подвержены уязвимостям RIDL и Fallout, в отличие от продукции Intel.

Позже заявление изменили, добавив в нее еще уязвимость ZombieLoad. Сам текст заявления в AMD изменять не стали, а просто расширили список уязвимостей до трех.

Пока неизвестно насколько AMD процессоры способны противостоять атакам подобным RIDL, Fallout, ZombieLoad, но в сети пока нет ни одного заявления, что через чипы AMD можно получить данные пользователя.