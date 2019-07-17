Процессор Huawei Kirin 810 оказался производительнее Snapdragon 730

Процессор Kirin 810 от компании Huawei в AnTuTu показал хорошую производительность. Этот чип уже производится по семинанометровому техпроцессу.

Новый чип недавно протестировали в Master Lu, где тесты прошли Nova 5 и Honor 9X, последний будет представлен в текущем месяце.

В Master Lu смартфон Nova 5 набрал 278 000 баллов, а у Honor 9X результат оказался немного меньше — 270 000 баллов.

Таким образом, однокристальная система от Huawei более производительная, чем Snapdragon 730, так как на этом чипе Redmi K20 набирает 253 500 баллов.

Остается дождаться сравнения Kirin 810 и Snapdragon 730G, но последний пока не устанавливают в смартфоны.