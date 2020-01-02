Процессор Core i9 10900K будет на 10-30% быстрее Core i9 9900K

Intel на рынке постепенно уступает лидирующие позиции AMD, поэтому компания сейчас активно развивает свои процессоры, и даже снижает на них цены.

Следующим флагманским процессором для настольных ПК станет Intel Core i9 10900K, который представят в 2020 году и по слухам он будет мощнее от 10 до 30%, чем Core i9 9900K. Такие данные приводятся после синтетических тестов.

Известно, что Core i9 9900K будет 10-ядерным с возможностью их разгона до 4,8 ГГц.

Ожидается, что процессор будет показывать очень большую производительность в играх и 3D программах. О ценах и дате презентации Intel Core i9 10900K пока ничего не известно.