Процессор без графики Intel Core i9-9900KF подешевел до 420 долларов

Intel свой процессор Core i9-9900KF выпустила без встроенного графического процессора, но изначально все думали, что такая модель будет стоить дешевле, чем Core i9-9900K.

Core i9-9900KF и Core i9-9900K отличаются только наличием графического чипа, а в остальном это одинаковые кристаллы. При этом оба процессора на страте продаж стоили одинаково.

Сейчас Core i9-9900KF стал дешеветь, а на Amazon за него просят уже $420, при этом версия со встроенной графикой пока не дешевеет и стоит прежние $485.